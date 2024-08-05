Elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü; o anlar kamerada

Bozok'un elektrik akımına kapılarak alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Çerkez Taşköprü mevkisindeki bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K., elektrik akımına kapıldı. İki işçi de yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Hastanede tedavi gören işçilerden Serdar Bozok, yaşamını yitirdi.

Bozok'un cenazesi dün toprağa verildi.

Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Serdar Bozok’un elektrik akımına kapılarak alev aldığı anlar net bir şekilde görülüyor.