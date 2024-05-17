Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Batman’ın Beşiri ilçesinde petrol sahasındaki çalışması esnasında elektrik akımına kapılan 3 işçiden birisi yaşamını yitirdi.

Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü yakınlarındaki Türkiye Petrollerine ait Çakıllı Petrol Sahasında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre, elektrik direği dikimi yapan 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda elektrik akımına kapılan 3 işçiden İrfan Demir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna sevk edilirken, yaralı işçiler de aynı hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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