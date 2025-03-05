Elektrik akımına kapılmıştı! Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Gülcan Bilici, isimli kız gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, gece 24.00 sıralarında ilçenin Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde banyoya giden Gülcan Bilici, bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülcan Bilici, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde genç kızın cenazesi hastaneden alınarak Güngör Mahallesi'nde kılınan cenaze namazından sonra Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elektrik akımına kapılmıştı! Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Elektrik akımına kapılmıştı! Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Elektrik akımına kapılmıştı! Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Elektrik akımına kapılmıştı! Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Elektrik akımına kapılmıştı! Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Elektrik akımına kapılmıştı! Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Elektrik akımına kapılmıştı! Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Elektrik akımına kapılmıştı! Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

Elektrik akımına kapılmıştı! Gülcan son yolculuğuna uğurlandı

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