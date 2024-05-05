Elektrik araçlarda zirve onun. Satılan her iki otomobilden biri o oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgiler kapsamında, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalışla 75 bin 919 adet oldu. Türkiye elektrikli otomobil pazarında nisanda satış lideri 3 bin 3 adetle Togg oldu.
Nisanda otomobil satışları 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 20,61 azalışla 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları da yüzde 28,6 düşüşle 14 bin 471 düzeyinde oldu.
İlgili dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına kıyasla ise yüzde 16,2 büyüdü.
"TAM ELEKTRİKLİ" OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 266,2 ARTTI
Nisanda "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 266,2 artarak 6 bin 97 olarak gerçekleşti. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 2,2'den yüzde 9,9'a, hibrit otomobillerin payı yüzde 11,3'ten yüzde 17,4'e çıktı.
"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar değerlendirildiğinde toplam pazarın yüzde 28,1'inin, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu belirlendi.
TOGG T10X PAZAR LİDERİ OLMAYA DEVAM ETTİ
ODMD verileri kapsamında elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi süren Togg, nisanda da pazar liderliğini devam ettirdi.
Nisanda 3 bin 3 adet satışı olan Togg, en yakın rakibine 2 bin 264 adet fark attı.
İlgili dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 49,25 oldu. Yani satışı olan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X olarak kaydedildi.
2024’ün 4 aylık verileri değerlendirildiğinde Togg'un elektrikli satışlarında pazar payı 7 bin 148 satışla yüzde 35,29 seviyesinde oldu.
EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MODELLER
Elektrikli otomobil pazarına model bazlı incelendiğinde nisanda Togg T10X'ten sonra satışlarda 739 adetle SsangYong Torres ve 361 adetle BMW X1 oalrak sıralandı.
Hyundai IONIQ 5, 239 adetle dördüncü ve Volvo XC40 da 185 adetle beşinci sırada yer buldu.
ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise 27 satış gerçekleştirerek kayıtlara geçti.