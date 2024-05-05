Elektrik araçlarda zirve onun. Satılan her iki otomobilden biri o oldu

Türkiye elektrikli otomobil pazarında nisanda satış lideri 3 bin 3 adetle Togg zirveyi korumaya devam etti. Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında nisan ayında satışlarda Togg T10X'ten sonra 739 adetle SsangYong Torres ve 361 adetle BMW X1 olarak sıralandı.