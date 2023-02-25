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Elektrik direği hayat kurtardı 

Adıyaman'ı da vuran depremlerde yan yatan binanın devrilmesini engelleyen elektrik direği can kaybı yaşanmasını engelledi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:54
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Elektrik direği hayat kurtardı 

Elektrik direği hayat kurtardı 
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İHA'nın haberine göre, depremlerde Adıyaman merkezde yaklaşık bin 400 bina yıkılırken bir çok bina ise ağır hasar gördü. Musalla Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 4 katlı bir bina da deprem nedeniyle ağır hasar gördü. 

Alttaki iki katı tamamen çöken bina, kaldırım üstündeki elektrik direğine yaslandı. Tamamen yıkılan yan taraftaki binada can kayıpları yaşanırken elektrik direğine yaslandığı için devrilmeyen binada ise can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Mahallede yaşayan Serkan Bozkurt, elektrik direğinin can kayıplarını önlediğini belirterek, “Deprem olduğundan beri bu bina böyle. İçerisindeki insanlar kurtuldu ve şu anda elektrik direğine yaslanmış durumda. Müdahale edilmediği takdirde yıkılabilir ve buradaki insanlar zarar görebilir” diye konuştu.

Öte yandan binanın yaslandığı elektrik direğinin yola doğru esnediği gözlendi.

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