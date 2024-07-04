Elektrik direğine çarparak durabildi

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, elektrik direğine çarparak yaralandı.

Kaza, Manyas'a bağlı kırsal Darıca Devlet Yolu'nun 2. kilometresinde gerçekleşti. TOKİ konutlarından Manyas ilçe merkezine doğru ilerleyen N.İ., ticari aracıyla virajı alamayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoka giren ve hafif yaralanan N.İ., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.