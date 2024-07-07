Elektrik direğine çarptı. 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Ö.U.’nun kullandığı 33 ABY 121 plakalı otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Ö.U. ve araçta bulunan çocuk G.Y. hafif yaralandı.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Araçtan yola akan yağ nedeniyle büyükşehir ekipleri kumlama çalışması yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.