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Elektrik faturanız 160 liradan fazla geliyorsa bu yöntemi uygulayın, yarı yarıya düşsün

AKP iktidarının son yıllarda elektriğe yaptığı zamlar vatandaşı çaresiz bıraktı. Tasarruf yolları araştırmaya başlanırken daha az elektrik faturası ödemek istiyorsanız bunun bir formülü var.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:38
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Elektrik faturanız 160 liradan fazla geliyorsa bu yöntemi uygulayın: İşte yarı yarıya düşürmenin formülü

Elektrik faturanız 160 liradan fazla geliyorsa bu yöntemi uygulayın, yarı yarıya düşsün
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Günlük olarak kullanılan bazı eşyaların faturalara yansıması ne yazık ki çok yüklü olabiliyor. Elektrik faturasının çok gelmemesini istiyorsanız, bazı detayları gözden kaçırmamanız gerekiyor.

Gercekgundem.com, elektrik faturalarının düşebileceği bazı yöntemleri derledi.

BU SAATLERDE ELEKTRİK DAHA UCUZ
Ülkemizde elektrik faturalandırması için iki tarife bulunuyor. Bunlardan biri tek zamanlı diğeri ise çok zamanlı olarak geçiyor. Elektrik faturalarında yapılan düzenleme ile bundan sonra kullanımda 3 farklı zaman diliminin geçerli olduğu belirtildi.

İlk zaman dilimi 06:00 ile 17:00 saatleri arasındaki gündüz dönemi oluyor. Gündüz dönemindeki fiyat tarifesi ortalama bir değer oluyor.

İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor. Bu zaman dilimi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimidir.

Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor.

BU ÜÇÜNÜ YAPIN
Bunun dışında tercih edebileceğiniz yöntemler şu şekilde:

Beyaz eşyalarınızı özellikle gece saatlerinde çalıştırmaya özen gösterin.

Buzdolabınızın ayarına dikkat edin. Dondurucuyu eksi 18 derecede tutmaya çalışın.

Kullanmadığınız ürünlerin fişlerini kesinlikle prizden çekin.
 

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Hamit Seki
24.11.2022 12:58
Faturasını ödemeyen, kaçak, ödeyemeyenlerin genel toplamı da ödeyenlerin faturasına görev zararı ve ikram giderleri olarak eklenmez ise maliyet düşebilir.  
 
FATURALARI DÜŞÜRECEK YÖNTEM
24.11.2022 12:52
faturaları düşürmenin tek yöntemi bunları göndermek  
 
Abuzittin
24.11.2022 12:35
Akp sayesinde elektrikten tasarruf yapmak için kırk takla atacağız. Beyin hücrelerimiz gelişir. Gıda fiyatlarının artması da bizim için faydalı kilo veririz. Az yeriz, minik minik porsiyonlar halinde.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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