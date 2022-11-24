Elektrik faturanız 160 liradan fazla geliyorsa bu yöntemi uygulayın, yarı yarıya düşsün

Günlük olarak kullanılan bazı eşyaların faturalara yansıması ne yazık ki çok yüklü olabiliyor. Elektrik faturasının çok gelmemesini istiyorsanız, bazı detayları gözden kaçırmamanız gerekiyor.



Gercekgundem.com, elektrik faturalarının düşebileceği bazı yöntemleri derledi.



BU SAATLERDE ELEKTRİK DAHA UCUZ

Ülkemizde elektrik faturalandırması için iki tarife bulunuyor. Bunlardan biri tek zamanlı diğeri ise çok zamanlı olarak geçiyor. Elektrik faturalarında yapılan düzenleme ile bundan sonra kullanımda 3 farklı zaman diliminin geçerli olduğu belirtildi.



İlk zaman dilimi 06:00 ile 17:00 saatleri arasındaki gündüz dönemi oluyor. Gündüz dönemindeki fiyat tarifesi ortalama bir değer oluyor.



İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor. Bu zaman dilimi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimidir.



Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor.



BU ÜÇÜNÜ YAPIN

Bunun dışında tercih edebileceğiniz yöntemler şu şekilde:



Beyaz eşyalarınızı özellikle gece saatlerinde çalıştırmaya özen gösterin.



Buzdolabınızın ayarına dikkat edin. Dondurucuyu eksi 18 derecede tutmaya çalışın.



Kullanmadığınız ürünlerin fişlerini kesinlikle prizden çekin.



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