Elektrik faturası 2 katına çıkacak! Bakan Bayraktar yeni düzenlemeyi duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Elektrik faturası 2 katına çıkacak! Bakan Bayraktar yeni düzenlemeyi duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni tarife dönemine ilişkin konuştu. Bayraktar, yeni düzenlemeyle beraber 2 milyon hanenin elektrik faturasının 2 katına çıkacağını açıkladı.

Bakan Bayraktar, şubat ayı itibarıyla elektrik faturalarında yeni sisteme geçileceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

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Yapılan değişiklikle birlikte yıl içerisinde 5000 kwh üzeri elektrik tüketenlere yönelik devlet sübvansiyonuna son verilecek. Bu düzenlemeden etkilenecek hanelerin elektrik faturaları 2 katına çıkacak.

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Konuya ilişkin detayları Bakan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda yanıtladı.

40 MİLYON ABONEDE HERHANGİ BİR FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK

Bakan Bayraktar, 2 milyon vatandaşın faturasının 2 katına çıkacağına vurgu yaparak, "Tüketim üzerinden böyle bir değerlendirme yaptık.

Türkiye'deki ortalama tüketim 200 kilovat saat. İki katından da daha fazla 417 kilovat saatlik bir tüketim varsa aylık olarak bir tüketici de bu grup artık destek grubunun dışında kalsın.

Şubat içerisinde de gelebilir ama esas itibariyle 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek. 1600 lira fatura ödeyen birisi. Onun faturası 2900 lira olacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz" dedi.

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