Elektrik kabloları bomba gibi patladı

Kaynak: İHA
Elektrik kabloları bomba gibi patladı

Sultangazi'de elektrik kabloları bomba gibi patladı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Elektriksiz kalan esnaf BEDAŞ’a tepki gösterdi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi’ne elektrik akımı veren kablolar yanarak sokak ortasına düştü. Düşen kablolar bomba gibi patlayarak paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesinin ardından yanan kablolar söndürüldü. BEDAŞ ekipleri ise bölgedeki enerjiyi keserek, yanan kabloları yenisi ile değiştirmek için çalışma başlattı. Elektriksiz kalan esnaf ise BEDAŞ’a tepki gösterdi. 2 ay önce yine elektrik kablosunda yangın çıktığı iddia edildi.

Yanan elektrik kabloları bomba gibi patlayarak paniğe neden olurken, olay anı ise çevre esnafı ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yandığı için koparak yere düşen elektrik kablosunda şiddetli patlamaların yaşandığı görülüyor.

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