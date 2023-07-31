Elektrik kablolarına takılan kamyon yandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde elektrik kablolarına takılan saman yüklü kamyon alev aldı. Kamyon tamamen yanarken, şoför yaralı kurtuldu.

Elektrik kablolarına takılan kamyon yandı

Yeşilkent Mahallesi 565'inci Sokak'ta seyir halindeki saman balyası yüklü kamyon, elektrik kablolarına takıldı. Kablolardan çıkan kıvılcım, kamyonun kasasındaki samanları tutuşturdu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Kamyon kısa sürede alev topuna dönerken, şoför son anda araçtan kendini dışarıya attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü. Ancak saman balyaları ve kamyon tamamen yandı. Vücudunda yanıklar oluşan kamyon şoförü ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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