Elektrik kesintisine sinirlenip yolu kapattı

Evini de yakmak isteyen M.E., enerji şirketi çalışanlarının arızayı gidermesiyle vazgeçti. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, M.E.'yi emniyete götürdü.

2 Aydır Süren Kesintilere Dayanamadı

Olay, Ali Baba Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 2 aydır elektrik kesintilerinin artmasına tepki gösteren M.E., akşam saatlerinde kentin bazı mahallelerinde elektriklerin kesilmesine dayanamadı. Evinin önünden geçen yolu odunla kapatarak, benzin döküp yaktı.

Enerji Şirketi Çalışanları İkna Etti

M.E., evine de benzin dökerek yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Bölgeye gelen enerji şirketi çalışanları, arızayı gidererek M.E.'yi ikna etti. M.E., eylemini sonlandırarak teslim oldu.

Yanan Odunlar Söndürüldü, M.E. Emniyete Götürüldü

Olayda yanan odunlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. M.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.