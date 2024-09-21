Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi yok etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi yok etti

Tokat'ta bir apartmanda çıkan yangın sonucunda 2 daire ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta bir apartmanda çıkan yangında 2 daire ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat'ta Mustafa Satan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çıktı. Saat 21.15 sıralarında başlayan yangının, iddialara göre apartmanın 3. katında Çadlı öğrencilerin kaldığı dairede başladı. Alevler kısa sürede önce üst kata, ardından da apartmanın daire boşluğundan çatı katına sıçradı. Apartman çatısındaki yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yan binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 daire ve çatı katı zarar gördü. Yangının elektrik uzatma kablosundan çıktığı tahmin ediliyor.

Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi yok etti

Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi yok etti

Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi yok etti

Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi yok etti

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