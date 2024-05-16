Elektrik panosundan 935 uyuşturucu hap çıktı

Kaynak: DHA
Elektrik panosundan 935 uyuşturucu hap çıktı
Adana’da operasyon gerçekleştirilen evin damındaki elektrik panosuna saklanmış 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan N.S. (36) ile L.K. (23), "İçiciyiz, satış yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki müstakil evde, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Ekipler, şüpheli kişiler N.S. ve L.K.'nin yaşadığı eve operasyon düzenledi.

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Evde arama gerçekleştiren ekipler, damdaki elektrik panosunun içine saklanmış kırmızı reçeteye tabi 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan N.S. ve L.K., karakola götürdü. Şüpheliler, sorgularında, bulunan hapları içmek için tanımadıkları bir kişiden satın aldıklarını, içici olduklarını ve satış yapmadıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen N.S. ile L.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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