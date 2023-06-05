Elektrik santrallerine 431,6 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 44 elektrik üretim santraline nisan ayı için 431 milyon 631 bin 826 lira kapasite ödemesi yapacak.

Elektrik santrallerine 431,6 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 44'üne nisan ayı için toplam 431 milyon 631 bin 826 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 33 milyon 56 bin 825 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak. Bu şirketi, 32 milyon 22 bin 559 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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