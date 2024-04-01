Elektrik santrallerine destek

Kapasite mekanizmasından faydalanan üretim tesislerine sağlanacak ödemelere dair liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde açıklandı.

Bu verilere göre, ilgili mekanizma kapsamında bulunan 43 santralden 36'sına şubat için toplam 279 milyon 36 bin 192 TL ödeme yapılacak.

En yüksek ödeme, 69 milyon 348 bin 697 TL’yle yerli kömür tesisi Hidro-gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak 20 milyon 518 bin 371 TL ile Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi, bu şirketi takip edecek.

Kapasite mekanizmasında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak için santrallere kapasite ödemesi sağlıyor.