Elektrik süpürgesinin gücünü 2'ye katlayan teknik. Çok daha iyi çekiyor ve ses bile yapmıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Elektrik süpürgesinin gücünü 2'ye katlayan teknik. Çok daha iyi çekiyor ve ses bile yapmıyor
Elektrik süpürgesi performansını artırma yöntemleri ortaya çıktı.

Eğer elektrik süpürgenizin çekim gücünde bir azalma fark ettiyseniz, endişelenmeyin.

Aşağıda, süpürgenizin çekim gücünü artırmanıza ve daha sessiz çalışmasına yardımcı olacak temizlik tekniklerini paylaşıyoruz. Bu yöntemleri uyguladığınızda, süpürgenizin performansı iki katına çıkacak.

Sık kullanılan elektronik eşyalar zamanla aşınabilir ve çeşitli arızalara yol açabilir.

Ev temizliğinde vazgeçilmez olan elektrik süpürgeleri de bu durumdan nasibini alır.

Performans kaybı, tozların ve kirlerin yeterince alınmamasına sebep olur.

Ancak endişelenmeyin, bu yazıda en etkili çözümleri sizler için bir araya getirdik. Bu temizlik yöntemlerini uyguladığınızda, eviniz pırıl pırıl olacak.

Kirli Filtre Temizliği

Süpürgenin emiş gücü, filtrenin temizliğiyle doğru orantılıdır. Filtreyi düzenli olarak temizleyerek, hava akışını engelleyen faktörleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Emici başlıkların içinde biriken saç ve diğer döküntüler, süpürgenin performansını olumsuz etkiler. Bu tür bir tıkanıklıkla karşılaştığınızda, bir diş fırçası yardımıyla bu döküntüleri kolayca temizleyebilirsiniz.

Emiş Gücü Düşüklüğünün Sebepleri

1. Toz Torbası veya Haznesinin Dolması: Toz torbası veya haznesinin dolu olması, süpürgenin emiş gücünü azaltır. Bu durumla karşılaştığınızda, ilk olarak bu bölmeleri kontrol etmelisiniz.

2. Filtrenin Kirlenmesi: Kirli bir filtre, hava sirkülasyonunu engeller ve süpürgenin emiş gücünü düşürür.

3. Hortum veya Boruların Tıkanması: Süpürgenin hortumu veya boruları, büyük kağıt parçaları veya cam gibi nesnelerle tıkanabilir. Hortumun başlangıç kısmında biriken saçlar da emiş gücünü düşürebilir.

Elektrik Süpürgesinin Emiş Gücünü Anlama

Emiş gücü, watt cinsinden hesaplanır ve süpürgenin gerçek verimliliğini gösterir.

Filtreler tıkandığında, emiş gücü azalır ve bu da performans kaybına yol açar.

Daha az kullanım için 1800 watt, daha yoğun kullanım için ise 2400 watt ve üzeri modeller önerilir.

Toz Torbası Temizliği

Toz torbasını temizlemek için, hortumu çıkarın ve cihazın üst kapağını açın. Toz torbasını taşıyıcısıyla birlikte çıkarın.

Eğer kağıt toz torbası kullanıyorsanız, eski torbayı atıp yenisini takın. Son olarak, üst kapağı kapatın.

Bu yöntemlerle, elektrik süpürgenizin performansını artırabilir ve evinizi daha etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

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