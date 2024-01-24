Elektrik tamamen ücretsiz oldu. Artık fatura gelmiyor. Vatandaşlar sevinçten deliye döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Elektrik tamamen ücretsiz oldu. Artık fatura gelmiyor. Vatandaşlar sevinçten deliye döndü
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde o şehirde elektrik tamamen ücretsiz oldu. Evlerine artık elektrik faturası gelmeyen vatandaşların yüzü güldü.

Düzce’nin bir köyünde gerçekleştirilen güneş enerjisi projesi, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından desteklendi ve köylülerin yaşamını değiştirdi. 11 hane, güneş enerjisi sistemleri sayesinde elektrik kullanılırken elektrik tamamen ücretsiz oldu.

Güneş enerjisi panelleri kullanılarak köyde bulunan 11 hane için elektrik üretimi sağlanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, sürdürülebilir enerji kullanımının yaygınlaşmasına da önemli katkılar sunuyor. Güneş enerjisiyle üretilen elektrik, vatandaşlara hem çevre dostu bir enerji kaynağı sağlarken hem de ekonomik olarak büyük bir avantaj sağlıyor.

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ARTIK EVLERE ELEKTRİK FATURASI GELMİYOR

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi sayesinde köylülerin hem kendi elektriklerini ürettiklerini hem de girdi maliyetlerini düşürdüklerini iletti.

Bu inovatif yaklaşımın, doğal kaynakları korumayı ve enerji tasarrufunu amaçladığı belirtildi. Köylüler, proje sayesinde güneş enerjisiyle üretilen elektriği kullanırken kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor ve ekonomik avantaj da sağlıyor.

Söz konusu projenin desteklenmesi amacıyla 11 aile için, 770.000 TL'lik kredi kullanıldı ve 154.000 TL tutarında hibe sağlandı. Mahmut Şentürk, ORKÖY kapsamında 2023 yılında başlatılan kredinin 2024 yılında da devam edeceğinin altını çizdi.

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