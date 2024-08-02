Elektrik telleri aşırı sıcaktan patladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elektrik telleri aşırı sıcaktan patladı

Yurt genelini uzun bir süredir etkisi altına alan aşırı sıcaklar insanlara ve çevreye zarar vermeye devam ediyor. Hatay’da aşırı sıcaklardan dolayı genleşen elektrik teli patlamaya neden oldu.

Hatay’da aşırı sıcaklar nedeni ile inanılmaz bir olay meydana geldi. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde üzerinde bulunan elektrik tellerinde genleşme yaşandı. Genleşme sonucuyla kopan elektrik tellerinde patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşları tedirgin eden patlama, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Elektrik tellerinde yaşanan arıza ekipler tarafından giderilerek mahalleye yeniden elektrik verildi.

Elektrik tellerinde yaşanan kopmayı ihbar hattına bildirdiğini ifade eden 37 yaşındaki Rıdvan Kurt, "Geçen hafta salı günü kablo tekrar koptuYine kendimizce tedbirler aldık. Yolu trafiğe kapattık. Bu sefer daha kalın kablo taktılar umarım bundan sonraki süreçlerde kablo yine kopmaz" ifadelerini kullandı.

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