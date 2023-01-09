﻿Arnavutköy'de elektrik telleri bomba gibi patladı

İHA'nın haberine göre, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde akşam saatlerinde elektrik tellerinde oluşan kısa devre nedeni ile patlama yaşandı.
Dakikalarca bomba gibi patlayan elektrik telleri adeta geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederken korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
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