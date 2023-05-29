Elektrik üretiminde hidroelektrik santralleri ilk sırada

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 893 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 643 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 709 bin 848 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 720 bin 827 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile ithal kömür ve yüzde 15,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 2 bin 275 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 255 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.(AA)