Elektrik ve doğalgaz sayaçlarına bu işlemi yaptırmayanlar 10 bin TL ceza ödeyecek

Türkiye genelinde doğalgazın yaygınlaşması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı mevcut düzenlemeleri gözden geçirmeye itti. Yeni yasal düzenlemeler, yılın başlarında Resmi Gazete aracılığıyla duyuruldu ve bu düzenlemeler kapsamında elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının periyodik olarak muayene edilmesi zorunlu hale getirildi. Ancak, söz konusu yönetmelik, tüketiciler arasında belirsizliklere yol açtı.

DOĞALGAZ SAYAÇLARINDA NELER DEĞİŞTİ?

Türkiye'de enerji tüketim güvenliğini artırmak amacıyla, doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının periyodik olarak denetlenmesi zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenlemeyle, doğalgaz sayaçları için on iki yılda bir, elektrik sayaçları için sekiz yılda bir ve su sayaçları için on yılda bir olmak üzere muayene yapılması gerekecek.

Muayeneler, yetkili servisler tarafından ücretsiz olarak yürütülecek ve tüketicilerin bu servislerden randevu almaları gerekecek. Belirlenen periyotlarda muayene yaptırmayan veya sayaçlarını güncellemeyen abonelere ise en fazla 10.000 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanabilecek.

SAYAÇ MUAYENELERİNİ NEDEN YAPTIRMAK GEREKİYOR?

Enerji faturalarında adaletsiz yüksek ücretlerin önlenmesi için doğru ve güvenilir ölçümler büyük önem taşımaktadır. Bu ölçümler, tüketicilerin haksız yere yüksek faturalar ödemelerinin önüne geçerek, ekonomik adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Ayrıca, enerji kayıplarının azaltılması, hem bireysel hem de ulusal düzeyde enerji tasarrufu sağlamakta ve sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir adım oluşturmaktadır.

Sayaçlardaki potansiyel arızaların erken tespiti ise, can ve mal güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu tespitler sayesinde, olası kazaların ve arızaların önüne geçilerek, güvenli bir yaşam alanı temin edilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu konularda bilgi almak ve mevcut politikalar hakkında güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar için bir internet sitesi işletmektedir. Ayrıca, enerji ile ilgili sorularınız ve danışmanlık ihtiyaçlarınız için ALO 171 numaralı Enerji Danışma Hattı hizmetinizdedir.