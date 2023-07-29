Elektrik zammının tarihi belli oldu. Türkiye yüzyılı tam gaz devam ediyor

Vatandaşın artık zam geldiği değil gelmediği güne şaşırdığı şu günlerde elektrik zammının da tarihi de belli oldu.

Elektrik zammının tarihi belli oldu. Türkiye yüzyılı tam gaz devam ediyor

Enerji sektörü kaynakları, elektrik tarifelerinde ekim ayına kadar değişiklik beklenmediğini ifade ederek, döviz kurundaki fahiş yükselişin etkisinin yaz aylarındaki faturalarda görülmeyeceğini belirtti.

Brent petrol fiyatlarındaki artışın yanında döviz kurunda da devam eden yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları ciddi zamlanırken, enerjide elektrik tarafında ise maliyetlerin faturalara yaz döneminde yansımaması bekleniyor.

ZAM EKİM’E KALDI

Bloomberg HT'ye konuşan sektör kaynakları, elektrik tarifelerinde 1 Ekim'e kadar zam beklenmediğini ifade etti.

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlenmiş ve fiyatlar tüm abone gruplarında sabit kalmıştı.

Elektrik fiyatlarında en son artış 1 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı 1 Nisan 2023'de de fiyatlarda yüzde 15'lik indirime gidilmişti.

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