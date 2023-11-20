Elektrikli araç almak mantıklı mı?

Benzinli ve dizel araç kullananların en çok merak ettiği konulardan biri de elektrikli araç sahibi olmanın mantıklı ve mantıksız yönleridir.

EksiSeyler.com’da yer alan bilgilere göre; Elektrikli araçlarda fosil yakıtlı araçlar gibi bin parçadan oluşan motor, şanzıman, turbo ve benzeri sorun çıkaran bakım isteyen parça yoktur. Elektrikli motor bakımı isteyen bir motor değil, binlerce km sorun çıkarmamaktadır. Elektrikli araçlarda balatanın yıllarca değişme ihtiyacı yoktur.

Elketrikli araçlardaki bir diğer avantaj da periyodik servise gitmeye gerek olmamasıdır.

Kaza veya darbe dışında kişinin servisle işi olmaz.

MENZİL

Eğer bin km menzilli olsa bile otobanda 180-200 ile gidersen en fazla 300 km gidilir. Şehir dışı yolculuğunda “sabırsızım gözüm kadranda, bataryada süremem. Bu sebeple uzun yolda kullanmıyorum. Ama normalde sakin süren 100-120 km bandında arabayı kullanırım” diyen biri küçük bir planla her yere gidebilir.

Aracın yüksek beygirli olmasının bir olayıı yoktur, sonuçta şehir içi arabası, İstanbul’da yaşayan biri için 500 küsür hp'nin bir anlamı yoktur.

ŞARJ İMKANI YOKSA İŞKENCEYE DÖNÜŞÜR

Evde, işyerinde şarj imkânı yoksa sürücü araçtan hevesini aldıktan sonra kullanım işi işkenceye dönüşür.

Konuyla ilgili yorum yapan bir Ekşi Sözlük yazarı “Şuan aktif tesla model y kullanıcıyım, geçmişte e-tron ve kısa süreliğine eqb kullandım. Yakın arkadaşlarımda e-tron, togg var. Bu tecrübelere dayanarak bildiklerimi yazdım. Şehir dışında hiç elektrikli araç kullanmadım, bu konudaki yorumlarım tecrübeye dayalı değil.” dedi.

BATARYA

Tesla'da batarya ve motor(tahrik ünitesi) 8 yıl 192 bin üretici garantili, pil ünitesi tek parça değil. Kalem piller gibi yan yana dizilmiş birden fazla üniteden oluşuyor. Batarya tamiri konusunda Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar mevcut. İlerde de artacak. Yani batarya kapasitesi azaldığında telefon bataryası gibi tamamı değişmeyecek, kapasitesi düşen üniteler değişir.

Batarya üretiminde dünya ölçeğinde yatırım yapan firma sayısı her geçen gün artmakta. 8 yıllık garanti süresi sonrası üretimin artmasıyla batarya fiyatları muhakkak azalacaktır.

Avrupa'da “bataryası biten araç yarı fiyatına satılıyor” demişler. Aynı Avrupa’da motoru biten, şanzımanı bozulan fosil yakıtlıyı hurdaya gönderiyorlar para etmiyor. Hatta hiçbir arıza vermezse bile 8 yaşındaki fosil yakıtlı araçlar orada çocukların eline düşüyor. Arabaların değersiz olduğu ülkelerde kimse batarya tamiriyle uğraşmaz ama Türkiye’de ülkede o bataryayı tamir ederek on yıllarca kullanırlar, fosil yakıtlı araçlarda tamirle kullanım süresi uzatılır.

YEDEK PARÇA

Tesla aracı satın alan yazar durumu şöyle açıkladı:

Tesla aracı teslim aldığımda yetkili şahsa yedek parça fiyatlarını sordum, tesla'da yedek parçanın çok ucuz olduğunu, bu konuda herkesi çok şaşırtacaklarını söyledi. Örneğin cam tavanın tamamının değişim maliyetimin 17 bin tl olduğunu söylemişti. Doğru mu değil mi, ileride göreceğiz.

Kaporta vb. parçaların pahalı olacağını düşünmüyorum. Ama yeni özellikler satın alındığında güzel ücret alırlar örneğin şimdi arabanıza geliştirilmiş oto pilot almak istediğinizde Tesla Shop'tan 95 bin TL civarı ücret ödersiniz. Yanlış anlaşılmasın araçta standart oto pilot var, geliştirilmiş halini yazılım yüklemesiyle satın alabiliyorsunuz. Performans yükselmesini gene yazılım olarak satın alıp aracınızı güncelliyorsunuz.

Burada işin güzel yanı aracı satın alıp teslim aldıktan sonra yeni çıkacak teknolojik özellikleri satın alıp aracınıza yükleyebiliyorsunuz. Tesla bu işlerden para kazanacak tampon, far, sinyal kolu satarak değil, bu sebeple çağın arabası diyoruz.