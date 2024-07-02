Elektrikli araç bakımında yeni dönem

Elektrikli araçta yeni dönem

Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK'dan elektrikli araç bakım açıklaması. MYK tarafından yapılan açıklamada, batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ve hibrit araç bakım onarımcılarına ilişkin (Seviye 4-5) ulusal yeterliliklerin hazırlandığı belirtildi.

Ulusal yeterliliklerin yayımlanmasıyla bu alanda akreditasyon sürecinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada sınavla yeterlilik belgesi verilecek. Yetkilendirilen kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütülecek ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARA BAKIM VERECEK KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE YENİ ADIM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeşil dönüşüm alanında hazırlanan batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ve hibrit araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ulusal yeterlilikleri ile gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımız Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilecek. Temiz bir gelecek için sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi ve yeşil dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu