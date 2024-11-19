Elektrikli araç sahiplerine kötü haber! Devlet desteği kalkıyor

Kaynak: Ekonomim
Elektrikli araç sahiplerine kötü haber! Devlet desteği kalkıyor

Elektrikli araç sahiplerine kötü bir haber geldi. 1 Ocak 2025 itibariyla, yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan tüketiciler, devletin sağladığı sübvansiyonlardan artık yararlanamayacak.

Elektrik faturalarında yeni yıl ile birlikte yeni bir uygulamaya geçilecek. Bu uygulama konut elektrik faturalarını etkileyeceği gibi elektrikli araç sahiplerini de etkileyecek.

1 Ocak 2025 tarihi ile birlikte geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat (kWh) olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Bu,

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ektrikli araçlarını evden şarj edenler için maliyetlerin birden artacağı anlamına geliyor.

40 MİLYON ABONE DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK

40 milyon aboneyi kapsayan yeni düzenlemede 5 bin kWh limitini aşan tüketiciler gerçek maliyet üzerinden ödemeleri yapılacak. Dolayısıyla aylık ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan aboneler yeni düzenlemeden olumsuz etkilenecek. Bu durum elektrikli aracını evinden şarj edenlerin de cebini yakacak.

YENİ YILDA MALİYETLER KATLANACAK

Örneğin bir Togg T10X sahibi, aracını evden şarj ederek kilometre başına sadece 0.53 TL harcarken 2025 yılı ile birlikte bu maliyet 1 TL’nin üzerine çıkacak.

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