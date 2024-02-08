Elektrikli araç satışı 2023'te 87 bine çıktı

Kaynak: DHA
Elektrikli araç satışı 2023'te 87 bine çıktı
Ege Otomotiv Derneği Başkanı Mehmet Torun, elektrikli araçların pazar payının sürekli arttığını ve 2022’deki 8 bin satışın 2023’te 87 bine yükseldiğini belirtti. Torun, 2024’teki elektrikli araç satışlarının 2023’ten daha iyi olacağını tahmin ediyor.

2023’te Türkiye’deki otomotiv satışları, 1 milyon 250 bin araçla tüm zamanların rekorunu kırdı. İzmir, 2,5 milyon kayıtlı araçla iller arasında üçüncü sırada yer aldı. Torun, 2023’ün yeni araç satışları için çok iyi bir yıl olduğunu ve ikinci el araçların da oldukça hareketli olduğunu söyledi. Sıfır araçların bayilerde bulunmasının zor olması nedeniyle ikinci el araçlara talep arttı ve fiyatlar hızla yükseldi. Ancak bu talep Ağustos ayından itibaren düşmeye başladı. Türkiye’de geçen yıl ikinci elde toplam 10,5 milyon motorlu kara taşıtı el değiştirdi. Bunun 850 bini İzmir’de gerçekleşti.

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Torun, Türkiye’deki elektrikli araçlara olan ilginin arttığını belirtti. 2022’de 8 bin elektrikli araç satıldı, 2023’te bu sayı 87 bine çıktı. Pazar payı sürekli artıyor. Ayrıca, elektrikli sınıf olarak nitelendirilen hibrit araç satışları da bir önceki yıl 56 binden 2023’te 120 bine çıktı. Şarj istasyonu sayısı da artıyor, bu da tüketicilerin elektrikli araçlara olan talebini artırıyor. Torun, 2024’teki elektrikli araç satışlarının 2023’ten daha iyi olacağını tahmin ediyor.

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Torun, bu yıl elektrikli araçlara talep olduğunu belirtti. Hükümet, yerli üretimi desteklemek için bazı önlemler aldı. Ancak, ithal elektrikli araçlara cazip bir vergilendirme sistemi yok. Bu yıl, finansmana erişimin zorlaşması, ekonomik koşullar ve yaşanan durgunluk nedeniyle sıfır araç satışları, geçen yıldan biraz daha düşük olacak. Torun’un tahmini, 850 bin civarında bir satış. İkinci el, geçen yılki popülaritesini kaybetti.

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Geçen yıl ikinci el fiyatlarında görülen balon fiyat artışı düştü. Türkiye’de otomobil, bir yatırım aracı haline gelmişti. Ancak, mevduat faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle, otomobile olan yatırım, bankalara nakit olarak yönlendirildi.

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