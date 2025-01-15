Elektrikli araç yangınlarına çözüm bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elektrikli araç yangınlarına çözüm bulundu

Bursa ve Kocaeli itfaiyeleri, elektrikli araç yangınlarına çözüm buldu. Ankara'daki bir firma tarafından yangın söndürme battaniyesi yapıldı. Battaniye tatbikatla anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, elektrikli araç yangınlarına yönelik Ankara'daki bir firma tarafından üretimi yapılan yangın söndürme battaniyesinin tanıtımı tatbikatla yaptı. Tatbikatta, patlama riskine karşı camları ve iç donanımı sökülen elektrikli otomobilde çıkan yangına, ekipleri battaniye ile müdahale ederek saniyeler içerisinde söndürdü.

Elektrikli araç yangınlarında alevlerin ve toksik gazların etrafa yayılmasını önleyen battaniye, itfaiyenin su, köpük ve kuru kimyevi toz kullanımını minimuma indiriyor. 3 bin 500 avrodan satışa sunulan yerli üretim yangın battaniyesi, karbon ve grafit karışımı kumaştan oluşuyor.

​​​​​​​

20 KEZ KULLANILABİLİYOR

En az 20 kez kullanılabilen battaniye Antalya, Malatya, Giresun, Kocaeli ve Ankara itfaiyesi tarafından toplamda 30 adet olarak satın alındı. Battaniye, araçların üzerine örtülerek, alevleri saniyeler içerisinde söndürüyor.

Elektrikli araç yangınlarına çözüm bulundu

Elektrikli araç yangınlarına çözüm bulundu

Elektrikli araç yangınlarına çözüm bulundu

Son Haberler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ikinci İmralı ziyareti açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ikinci İmralı ziyareti açıklaması
Nevşehir'de 500 Milyon TL'lik dev vurgun
Nevşehir'de 500 Milyon TL'lik dev vurgun
Bermuda şeytan üçgeni benzeri gizemli bölgeler! Gerçek mi, efsane mi? İşin uzmanları anlatıyor
Bermuda şeytan üçgeni benzeri gizemli bölgeler! Gerçek mi, efsane mi? İşin uzmanları anlatıyor
Baltık Denizi'nde tansiyon artıyor: İsveç savaş gemileri yola çıktı
Baltık Denizi'nde tansiyon artıyor: İsveç savaş gemileri yola çıktı
Türkiye, enerjide yaptığı yatırımların meyvelerini topluyor!
Türkiye, enerjide yaptığı yatırımların meyvelerini topluyor!