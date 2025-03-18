Elektrikli araçta dengeler değişiyor! Şarz hızında devrim niteliğinde buluş

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, şarj süresini 5 dakikaya indiren teknolojisini tanıttı. Yeni sistem ile bir elektrikli aracın sarj süresi benzinli aracın yakıt dolum süresine yaklaştı. Yeni sistem neleri değiştirecek, endişeler neler? İşte otomobil dünyasında dengeleri değiştiren teknolojinin ayrıntıları...

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, elektrikli araçların neredeyse benzinli bir aracın yakıt dolum süresi kadar hızlı şarj edilmesini sağlayan yeni platformunu tanıttı.



Duyurunun ardından BYD'in hisseleri Hong Kong Borsası'nda yüzde 6 arttı, piyasa değeri 162 milyar dolara yükseldi. Böylece BYD'nin değeri, Ford, General Motors ve Volkswagen'in toplamını geride bıraktı.

HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Elektrikli araçlara mesafeli yaklaşan sürücüler, uzun yolculuklarda bataryalarının bitmesinden endişeleniyorlar. Otomobil üreticileri, bu soruna çözüm olarak hızlı şarj ve batarya değişim teknolojileri geliştiriyor.



Çinli otomobil üreticileri, yoğun rekabetin yaşandığı pazarda bu teknolojileri öne çıkararak alıcıları cezbetmeye çalışıyor. Bu yenilikler, Çin'de elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Tesla da ultra hızlı şarj istasyonları sağlıyor.

BYD'NİN YENİ SİSTEMİ NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

BYD, 1.000 kilowatt (kW) azami şarj hızına sahip süper e-platformla çalışan otomobillerin 5 dakikalık bir şarjla 400 kilometre menzil alabileceğini açıkladı.



Bu performansı sağlamak için BYD, saatte batarya kapasitesinin 10 katı hızında şarj edilebilen 10C bataryalar, yüksek güçlü motorlar, yüksek voltajlı silikon karbür güç çipleri ve 1.000 kW'ye kadar destekleyen hızlı şarj cihazları geliştirdiğini açıkladı.



Karşılaştırma yapmak gerekirse Tesla, elektrikli araçlarında genellikle 250 kW'ye kadar şarj edilebilen 400 voltluk bir sistem kullanıyor. ABD'li üreticinin istisnaları arasında 800 volt sisteme ve 350 kW azami şarj gücüne sahip Cybertruck ile 1.000 voltluk çekiş sistemine sahip Semi TIR'ı yer alıyor.



Geely'nin premium markası Zeekr ise geçen yıl piyasaya sürdüğü 800 voltluk platformuyla Zeekr 007 modelinin 75 kWh'lik bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e 10.5 dakikada şarj edebiliyor. Li Auto ve Xpeng de 10 dakikalık şarjla 400 km'den fazla menzil sunabilen benzer teknolojilere sahip.

HIZLI ŞARJ AĞLARI YAYGINLAŞACAK MI?

BYD, Çin'deki elektrikli araç satışlarının üçte birinden fazlasını gerçekleştirse de araç sahipleri büyük ölçüde diğer otomobil üreticilerinin ya da diğer şirketler tarafından işletilen halka açık şarj istasyonlarını kullanıyorlardı.



Şirketin kurucusu Wang Chuanfu dün yaptığı açıklamada, herhangi bir zaman dilimi belirtmeksizin, son model süper e-platformun ancak kendi markalarının hızlı şarj cihazlarıyla şarj olabileceğini ve Çin genelinde bu tür 4 binden fazla şarj istasyonu kuracaklarını söyledi.



Fakat BYD, bu istasyonların kurulumunda başka bir şirketle çalışarak arayı kapatmaya çalışacak. Çinli otomobil üreticisi Nio yaklaşık 2,700 hızlı şarj istasyonu dâhil olmak üzere ülkedeki en kapsamlı elektrikli araç şarj istasyonu ağına sahip.



Tesla, 2014 yılından beri bu akıma öncülük etmiş, eylül ayından itibaren Çin'de 2 binden fazla şarj istasyonu ve 11 bin 500'den fazla da Supercharger istasyonu kurmuştu.



Li Auto, Xpeng ve Zeekr gibi sektörde daha az pazar payına sahip araç üreticileri de hızlı şarj ağlarını genişletme çabalarını hızlandırıyor.



Huawei de azami 600 kW'lik bir şarj gücüne ve 1.000 volta kadar şarj sistemine sahip araç modellerini destekleyen sıvı soğutmalı aşırı hızlı şarj istasyonları kurdu. Aşırı hızlı şarj cihazları da dâhil olmak üzere kurulan şarj istasyonlarının sayısı geçen yıl itibarıyla 50 bini aşmıştı.

HIZLI ŞARJLAR ENDİŞE YARATIYOR MU?

Analistler, hızlı şarj teknolojisinin yaygınlaşmasının elektrik şebekesi üzerinde ek baskı oluşturabileceğini belirterek, altyapının güçlendirilmesi için daha fazla çalışma ve yatırım gerekeceği konusunda uyarıyorlar.



BYD, her hızlı şarj istasyonuna bir enerji depolama ünitesi ekleyerek bu sorunu aşmayı planladığını duyurdu. Fakat analistler, bunun bu tür tesislerin maliyeti artıracağını dile getirdiler.