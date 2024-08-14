Elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı. Tandır yerle bir oldu

Kaynak: İHA
Elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı. Tandır yerle bir oldu

Çorum'da şarj olan elektrikli bisikletin bataryası adeta bomba gibi patladı. Evin tandır bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı. Tandır yerle bir oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde, şarj olan elektrikli bisikletin bataryası patladı. Çıkan yangında evin tandır bölümünün yanarak kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Sabah saatlerinde Yıldızhan Mahallesi, mermer sokak numara 65'de bulunan Nihat A.'ya ait evde meydana gelen olayda bisikletin şarj olan bataryasının patlaması sonucunda bisikletin bulunduğu evin tandır bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine belediye itfaiye ekipleri gönderildi.

Çıkan yangında tandır bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın ile ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

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