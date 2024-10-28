Elektrikli bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

Olay, Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. Ömer Taslak adlı vatandaş, işten dönüp evinin önüne park ettiği elektrikli bisikletini bulamayınca durumu hemen polise bildirdi. Ancak hırsızlık olayları burada sona ermedi. Aynı hırsız, Kerim Emek’in evinin önünde park ettiği başka bir elektrikli bisikleti de çaldı. Şüpheli, güvenlik kamerasına aldırış etmeden bisikletle kayıplara karıştı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. M.V. isimli şahıs, operasyonla gözaltına alındı. Elektrikli bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Elektrikli bisikletine kavuşan Kerim Emek, polis ekiplerine teşekkür ederek, “İş yerine gittim, motoru sitenin önünde park ettim. Döndüğümde motosikletin yerinde olmadığını gördüm. Polise haber verdim. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden motosikletim bulundu. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Bisiklet hırsızı kamerada