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Elektrikli bisikletle kaza yapan genç, hayatını kaybetti

İzmir'de elektrikli bisiklet, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kazada  bisiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:36
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Elektrikli bisiklet sürücüsü kazaya karıştı: 1 ölü 

Elektrikli bisikletle kaza yapan genç, hayatını kaybetti
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İzmir'in Kiraz ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gedik Mahallesi'nde bulunan mezarlık yakınında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akça (28) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, Akça'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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