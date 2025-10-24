Bir araç alalım, hem performanslı olsun hem sportif görünsün hem de premium iyi olsun diyorsanız tam size göre bir araç an itibariyle Türkiye’de resmen satışa çıktı.

İşte fiyatı ve özellikleriyle Yeni Mercedes CLA elektrik.

Tarihinde ilk kez elektrikli motorla satışa sunulan Mercedes CLA rakiplerini kıskandıracak özelliklerle karşımıza geldi.

Batarya bölümünde 85 kWsa kapasiteli NMC piller yer alan aracın karma menzili 700 km’nin üzerinde. Sadece şehir içi sürüş verisine bakarsak 1.000 km’ye yaklaşıyor tek bir şarjla katettiği mesafe.

Hızlı şarj’da 320 kW’a kadar desteğe sahip elektrikli CLA sadece 10 dakikalık DC şarj ile 325 km menzil yapacak elektrik depolayabiliyor bataryalarına. Havadan havaya ısı pompalı termal yönetim sistemine sahip ilk Mercedes modeli olan yeni CLA 3 farklı enerji kaynağını birbirlerine paralel bir şekilde kullanıyor.

Toplamda 349 beygirlik güç üreten iki elektrikli motora sahip araçta 0-100 hızlanması sadece 4.8 saniye son hız ise 210 km/h.

Aracın hem performansını artıran hemde yakıt tüketimini düşüren ikinci viteste kullanıcılarına ayrı bir haz verecek.

Markanın bugüne kadar ürettiğimiz en akıllı otomobil dediği yeni Mercedes CLA 4.590.000 TL satış fiyatıyla Türkiye’de resmen satışa çıktı.