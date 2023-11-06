Elektrikli MINI’ler 2024’te yollarda

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu MINI, markanın geleceğini şekillendiren tamamen Elektrikli Yeni MINI Cooper ve MINI Countryman modellerini tanıttı. Toplantıda konuşan BMW MINI BMW Motorrad Genel Müdür Yardımcısı Can Mete Paker, “Türkiye’nin elektrifikasyon dönüşümüne öncü olmak hedefiyle hareket etmemizin bir neticesi olarak temsilcisi olduğumuz MINI markamızın bu yıl gerçekleştirilen tüm satışlarının yüzde 20’sinin tamamen elektrikli MINI Cooper SE modelimizden oluştu” dedi.

COUNTRYMAN E 462 KM MENZİL SUNUYOR

Tamamen elektrikli Yeni MINI Cooper E modeli, 135 kW / 184 bg güce ve 290 Nm torka sahip. 305 km’ye sahip otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede çıkıyor. 402 km menzile sahip tamamen elektrikli MINI Cooper SE ise 160 kW / 218 bg güç ve 330 Nm tork üretirken, 0'dan 100 km/s hıza sadece 6.7 saniyede ulaşıyor. Tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman E, 150 kW / 204 bg güç ve 250 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlayan otomobil 462 km'ye varan menziliyle öne çıkıyor.