Elektrikli otomobil satışlarında yeni dünya rekoru

Norveç'teki elektrikli otomobil satışları Ağustos ayında pazarın %94'lük payını oluşturarak yeni bir dünya rekoru olarak tespit edildi. Satışların %18,8'ini oluşturan Tesla ve daha az ölçüde Hyundai'nin Kona ve Nissan'ın Leaf'i tarafından desteklenen elektrikli araçlar, Norveç Yol Federasyonu'nun (OFV) söylediğine göre yeni otomobil kayıtlarının %94,3'ünü oluşturdu.

Norveçliler Ağustos ayında 10.480 yeni EV satın aldı. EV satışları böylelikle yıl başından bu yana toplamda 68.435'e ulaştı. Avrupa'nın diğer yerlerinde yüksek fiyatlar ve yetersiz altyapı EV satışlarını engelledi, buna karşın fosil yakıtlı motorları elektrikli pillerle birleştiren hibrit modellerin satışları arttı.

Büyük bir petrol ve gaz üreticisi olan İskandinav ülkesi, AB hedefinden 10 yıl önce, 2025 yılına kadar yalnızca sıfır emisyonlu araçlar satma hedefi koydu. Ülke, elektrikli modellerin rekabetçi fiyatlı olmasını sağlayan cömert vergi avantajları sunuyor. OFV direktörü Oyvind Solberg Thorsen yaptığı açıklamada "Dünyada hiçbir ülke elektrikli otomobil yarışında Norveç'e yaklaşamıyor. Bu eğilim devam ederse, 2025 yılına kadar yüzde 100 sıfır emisyonlu otomobil hedefimize ulaşma yolunda olacağız" ifadelerini kullandı.

Karşılaştırıldığında, elektrikli otomobiller Temmuz ayında AB'deki yeni otomobil satışlarının yüzde 12,1'ini temsil ederken, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre benzinli otomobillerin yüzde 33,4'ü, tam hibritlerin yüzde 32'si ve dizel otomobillerin yüzde 12,6'sı gerisinde kaldı.