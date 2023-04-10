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Araçlar yetişemedi. Elektrikli scooterla ölümüne hız yaptı

Eyüpsultan'da elektrikli scooter kullanıcısı bir kişi canını tehlikeye atarak limitin çok üstünde yolculuk yaptı. Görenleri hayrete düşüren o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:38
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Elektrikli scooterla ölümüne hız yaptı

Araçlar yetişemedi. Elektrikli scooterla ölümüne hız yaptı
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İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz cumartesi günü Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Gaziosmanpaşa caddesi üzerinden Sultangazi istikametine doğru ilerleyen sürücü saatte en fazla 20 kilometre hızla gitmesi gerekirken, 60 kilometre hıza ulaştı. 

Scooter kullanıcısı, bir kaldırıma çıkıp bir yola inerek seyir halindeki araçların arasından tehlikeli bir şekilde ilerledi. Hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını tehlikeye atan genç, araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile görülendi.

Araç sürücüsü, "Elektrikli scooter'a yetişemiyoruz, aşırı derecede hızlı gidiyor" dedi.

 

 

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