Elektrikli testere elinden kayıp boynuna saplandı

Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli testere elinden kayıp boynuna saplandı
ABD'nin Pittsburgh kentinde yaşayan James Valentine isimli adamın ağaç budarken elindeki elektrikli testere kayarak boynuna saplandı.

2015 yılında ağaç budarken korkunç bir kaza yaşayan Valentine'in yaşadıkları yeniden gündeme geldi.

İngiliz Daily Star gazetesi yıllar önce tıp literatürüne giren olayın detaylarını paylaştı.

Elektrikli testere ile elektrik tellerine takılmak üzere olan bir ağacı budamak isteyen Valentine, elektrikli testerenin geri tepmesiyle birlikte dengesini kaybetti. Valentine’in elinde çalışır vaziyetteki elektrikli testere bir anda omzuna ve boynuna saplandı.

Feryat ederek kıvranan adamın boynundan oluk oluk kan akarken komşuları ve arkadaşları duruma müdahale etmeye çalıştı.

Panik içinde hastaneye kaldırılan Valentine, ameliyat edildi. Doktorlar, ana damarların hasar almadığını ve esas hasarın kas dokularında olduğunu tespit ederek adamı ameliyat ettiler.

Röntgen görüntüleri yayınlanırken bu görüntülerde elektrikli testerenin adamın boynuna saplı vaziyette olduğu görüldü. Valentine'in ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğu söylendi.

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İyileştikten sonra konuya ilişkin bir açıklama yapan Valentine, "Hayatımda hissettiğim en korkunç acıydı ve kanların oluk oluk aktığını görmek en korkutucu şeydi" ifadelerini kullandı.

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