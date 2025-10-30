Uzun yıllardır dünyanın en çok otomobil satan markası olma ünvanını elinde bulunduran ama elektrikli otomobillere hep mesafeli duran Toyota sonunda bombayı patlattı. Elektrikli Toyota Corolla Consept nihayet tanıtıldı.

Bugüne kadar benzinli ve hybrid motorlarla karşımıza gelen Corolla artık tamamen elektrikli motorla da satışa sunulacak. Üretime başladığı ilk günden bu yana 50 milyondan fazla satmayı başaran Corolla modeli için marka ilk etapta yıllık satışların yüzde 10'u kadarını elektrikliye ayırmayı planlıyor. tasarımıyla günümüzün değilde daha çok uzay çağı diye adlandırılan yakın bir geleceğin otomobili gibi görünen araçtan görseller haberimizin devamında karşınıza çıkacak.

