Elektrikte yeni dönem başlıyor. Tüm aboneleri kapsıyor

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; evlerde elektrik aboneliğiyle ilgili pek çok işlemin cep telefonundan yapılmasını sağlayacak yeni sistem devreye giriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taslağına göre, akıllı elektrik sayaçları üzerinden, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) oluşturulacak ve elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, bu sisteme bağlanacak.

Elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşmeyle elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabilecek. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşacak.

Elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların MASS kapsamına dahil edilmesi, gerekli teçhizatın, altyapının ve akıllı sayaçların kurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesi, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunda olacak.

FATURA KIYASI

MASS sistemiyle elektrik dağıtım şirketleri, cep telefonları ve tabletler gibi tüm cihazlar için mobil uygulama oluşturacak. Mobil uygulama üzerinden aboneler, günlük ve aylık ortalama elektrik tüketimlerini görebilecek.

Beklenmedik aşırı tüketimlerde kullanıcı, kaçak ihtimaline karşı uyarılacak. Uygulama üzerinden aboneler elektrikte tüketim sınırlaması tanımlayabilecek, sınır aşımında uyarı yapılacak. Aboneler, kendi tüketimlerini bölgelerindeki benzer kullanıcıların ortalama tüketimleriyle kıyaslayabilecek.

KESİNTİ SÜRELERİ

Aboneler, etkilendikleri elektrik kesintilerine ilişkin içinde bulunulan yıl ve bir önceki yılın kesinti sürelerini, sayılarını, her kesintinin başlangıç-bitiş zamanlarını ve sürelerini görerek karşılaştırma yapabilecek.

Mobil uygulama üzerinden bildirimli ve bildirimsiz kesintiler hakkında kullanıcıya anlık bilgi verilecek. Kullanıcılar, elektrik arıza ile ilgili şikayet ve taleplerini uygulama üzerinden ilgili kurumlara gönderebilecek. Sistem üzerinden elektrik sayacının kapanma periyotları tanımlanarak, bunun dışında tüketim oluştuğunda uyarı verilecek.

Elektrikle ilgili teknik kalite parametreleri hakkında da abone bilgi alabilecek. Elektrik kullanımıyla ilgili elde edilen veriler, ilgili taraflarla internet tabanlı olarak paylaşılacak.

ÖNCELİK KİMLERDE?

Elektrikte MASS’a geçişte yeni sayaçlara öncelik verilecek. Sanayi ve tarımsal aboneler, yıllık tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan sayaçlar, arıza nedeniyle değiştirilmesi gereken sayaçlar ve kaçak elektrik şüphesiyle değiştirilen sayaçlar da öncelik kapsamında olacak.

Zamanla bütün elektrik şebekesinde yeni sistem yaygınlaştırılacak. Halihazırda kullanılan ve uzaktan okumaya imkan veren elektrik sayaçları, MASS ile uyumlu olarak çalışmak ve sistemlerin veri güvenliğini tehlikeye sokmamak kaydıyla kullanılmaya devam edebilecek.