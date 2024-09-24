Elektrikteki yeni düzenleme Ekim'de zammın habercisi

Yüksek enflasyon ve artan vergiler nedeniyle vatandaşa yeni bir yük daha geliyor. Sektör uzmanlarına göre Enerji Bakanı'nın açıkladığı yeni düzenleme Ekim ayında elektriğe yapılacak zamların habercisi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın gündeme getirdiği yeni düzenlemeye göre elektrik faturalarında fiyatlandırma değişecek. Bakan Bayraktar yaptığı bilgilendirmede, çok tüketenin daha fazla maliyete katlanacağı bir modele geçileceğini söylemişti. Hali hazırda hazırlıkları süren bu yeni model için tarih olarak 2025 yılı işaret edilmişti.

Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre evinde çok sayıda elektrikli cihaz kullanan ve yüzden belli bir limitin üzerine ulaşmış tüketici üst gelir grubu olarak değerlendirilecek ve ona göre fiyatlandırma yapılacak.

Ancak yapılacak zam yalnızca bu grubu değil kademeli olarak tüm kesimleri kapsayacak.

Sektör uzmanları ise bu açıklamayı Ekim ayında tarifeye yapılacak zamlara bir hazırlık olarak değerlendirdi. Üst gelir grubu değerlendirmesinin tüketim limiti üzerinden yapılması da uzmanlarca tartışmalı bulundu.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TEDAŞ) rakamlarına göre 39 milyona yakın mesken abonesi var. Bu abonelerin 3 milyonu yüksek gelirli olarak değerlendirilmekte...

TEMMUZ'DA YÜZDE 38 ZAM GELMİŞTİ

Elektriğe en son Temmuz'da konut aboneleri için yüzde 38 zam yapılmıştüı. Güncel rakamlara göre şu anda enflasyon (TÜFE) ile elektrik tarifeleri karşılaştırıldığında elektrik tarifeleri TÜFE'nin üzerine çıkmış bulunuyor.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve TEDAŞ eski yöneticisi Olgun Sakarya, "Bu açıklamayı Ekim ayında tarifeye gelecek olan zamların bir hazırlığı olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Olgun Sakarya, yapılacak zammın sadece yüksek gelir grubunu değil daha az oranda da olsa düşük kademedeki mesken grubunu da etkileyeceğini savundu.

Elektrik tarifelerinin şu anda sanayi aboneleri dışında meskende ve alçak gerilim ticarethane abonelerinde enflasyondan yüksek olduğunu belirten Olgun Sakarya, "Elektrik tariflerinde düzenlemeden önce asıl yüksek gelir grubunun vergi gelirlerini bir incelesinler. Bütün vergileri emekçinin, emeklinin, memurun üzerine, sabit gelirlinin üzerine yıkıp bütçe gelirlerini aldıkları bu dolaylı vergilerden karşılıyorlar" diye konuşuyor.

'İNSANLAR KLİMA DA MI KULLANMASIN?'

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu'ndan Oğuz Türkyılmaz ise Bakan Bayraktar'ın açıklamasının, zammı kamuoyunun gündemine almak amacı taşıdığını savundu. Elektrik şirketlerinin bu konuda baskı yaptığını aktaran Türkyılmaz'a göre elektriğe Ekim ayında zam gelecek.

Diğer yandan Oğuz Türkyılmaz, Bakan'ın ifadesi ile daha yüksek maliyete katlanacak üst gelir grubunun nasıl belirleneceğine ilişkin soru işaretleri olduğuna dikkat çekti.

Türkyılmaz, "Üst gelir grubunu tüketime göre nasıl ölçecekler? İnsanlar klima kullanmasın mı? İklim değişikliğinin yaşandığı bu dönemde insanlar elektrik kullanmasın sıcaktan ölsün mü? Kim beyaz eşyadan vazgeçecek ki? Daha çok tüketiyorsun diye bunun bedelini normal vatandaşın üstüne yüklemenin bir anlamı yok" dedi.