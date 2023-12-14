Elektronik devi iflas etti. 3 bine yakın mağazası bulunuyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Elektronik devi iflas etti. 3 bine yakın mağazası bulunuyordu
Küresel ekonomik kriz giderek daha fazla şirketin batmasına neden oluyor. Rusya’nın önde gelen elektronik perakendecisi Svyaznoy, ekonomik yaptırımların kurbanı oldu. Dev şirket kapısına kilit vuracak binlerce çalışan işsiz kalacak.

Turkrus’un aktardığına göre, koronavirüs salgınının tetiklediği iflas dalgası durdurulamıyor. Ukrayna-Rusya çatışmasıyla birlikte iflas eden şirketlerin sayısı artarak küresel endişeyi artırıyor. Bu sefer elektronik sektörünün devi iflas etti.

Rusya’nın 2000’li yılların simgesi olan Svyaznoy, iflasını ilan etti. Moskova mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi. Svyaznoy, 1995’ten beri cep telefonu ve aksesuar satıyordu.

Şirket, Alfa-Bank, Sovkombank, RB Faktoring gibi bankalara, Merlion gibi distribütörlere ve Beeline’a borcunu ödeyemedi. Şirket, geçen yıl sonbaharda çalışanlara maaşlarını ödeyemediğini açıklamıştı.

2022 yılında Svyaznoy’ye karşı banka ve şirketler 79 dava açmıştı. Şirketin borcu toplam 15 milyar ruble olarak belirlenmişti.

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