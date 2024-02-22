Elektronik para ve ödeme hizmetlerinde ilk beşe girmeyi hedefliyor

Fuzul Holding'in ödeme hizmetleri şirketi Rubikpara, finansal teknoloji sektöründeki hedefini açıkladı. Mikro mimari üzerine inşa ettiği altyapısı ile para transferi, fatura ödemeleri, QR ile ödeme gibi çözümleri bir arada sunan şirket, ilk 5 firma içerisinde yer almayı hedeflediğini duyurdu. Bireysel finansal çözümlerin yanı sıra işletmelerin ödeme ve tahsilat konusundaki tüm ihtiyaçlarına da sunan şirket, yakında FizikiPOS, SoftPOS, bayi tahsilatı, ön ödemeli kart ve detaylı raporlama gibi ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

FUZUL HOLDİNG’TEN DOĞAN BİR KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ

Henüz çok genç olan elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faliyet gösterdiklerini dile getiren Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı R. Yusuf Akbal, şirketin Fuzul Holding'ten doğan bir kurum içi girişimcilik örneği olduğunu belirtti. 150 milyon TL yatırımla hizmete başladıklarını ve amaçlarının fintek sektörünü büyütmek, değiştirmek, geliştirmek ve aynı zamanda yeni pazar fırsatları yaratmak olduğunu ifade etti.

Teknoloji alanındaki yatırımlarını hızlandırarak fintek sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlandıklarını ve iş ortaklarına sundukları en büyük katkının teknoloji ile maliyetler konusunda olduğunu belirten Akbal, çok detaylı ve uzun bir çalışma sonrasında modüler, entegre ve gelişime açık bir altyapıya sahip olduklarını söyledi. İşletmelere birçok hizmeti tek nokta topladıklarına ve avantajlar sağladıklarına dikkat çeken Akbal, bireysel kullanıcılar için de 2024’te birçok yenilik ve sürpriz hazırladıklarına değindi.

TEKNOLOJİ VE ALTYAPIYA YATIRIM YAPTI

Şu anda e-para, ödeme kuruluşu ve para transfer lisansları ile sahada olduklarını söyleyen Akbal, “Açık bankacılık ve diğer noktalarda da 2024’te olacağız. B2B olarak faaliyet gösteren ve ek finansal hizmet ihtiyaçları olan kurumsal kullanıcılar, e-ticaret ve online mecralarda olan aynı zamanda mağazacılık ve saha operasyonları olan kurumsal kullanıcılar odaklanacağımız iki alanı oluşturuyor” dedi.

2,5 yıldır teknolojiye ve altyapıya yatırım yapan bir e-para kuruluşu olduklarını belirten Akbal, “Fuzul Holding’ten aldığınız güç ve yatırımla, sektörde ilk 5’te yer almayı ve 2024’ü 3.5 milyar TL işlem hacmi ve %6-8 pazar payı ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

BÜTÜNLEŞİK OLARAK SUNMAK

Rubikpara Genel Müdürü İsmail Sevinç de, bireysel ve kurumsal tarafta kullanıcıların ihtiyacına yönelik yeni ürün ve hizmetlerden oluşan bir yelpaze sunacaklarını aktardı. Sevinç, ilk etaptaki hedeflerinin kurumsal ve bireysel müşterilerin dijitalleşen finans ile dünyadan beklentilerini bütünleşik olarak sunabilmek ve bunu birçok başarılı proje ile yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.