Elektronik sigaraların yeni zararı ortaya çıktı

Uzmanı “Elektronik sigaralar akciğer hasarına yol açıyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Elektronik sigaraların yeni zararı ortaya çıktı

Editör: Ali Öncü

Sigarayı bırakmak isteyenlere alternatif olarak sunulan elektronik sigaraların tehlike saçtığını söyleyen Dr. Özcan Oğurlu şunları belirtti:

“Elektronik sigarayı, normal sigaraya alternatif olarak görenler yanılgıya düşüyor. Çünkü elektronik sigaralar da normal sigaradan zarar olarak fark göstermiyor. Bu ürünlerde akciğer hasarına yol açan birçok madde bulunmaktadır”

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Özcan Oğurlu şunları dile getirdi:

“Pek çok kişi sigara içmeyi bırakmak için elektronik sigara kullanmaktadır. Bazıları da normal sigara içmeye başlamamışken elektronik sigara tüketmektedir. Özellikle genç kesimde elektronik sigara yaygın olarak görülmektedir. Zararsız gibi görülen elektronik sigaranın zararları da büyüktür”

ELEKTRONİK SİGARANIN ZARARLARI

Kanser, kalp, akciğer hastalıkları… Bir takım sağlık sorunlarının ortak nedenleri arasında ilk sırayı alan sigara, insan sağlığının en büyük tehditlerinden biri. Öyle ki; dünyada her yıl 5 milyon, Türkiye’de ise 100 binden fazla kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Pek çok kişi ise sigarayı bırakmak adına, son yıllarda çıkan ve zararı olmadığı iddia edilen elektronik sigaraya yöneliyor.

ELEKTRONİK SİGARANIN DUMANI DA ZARARLI

Elektronik sigaralarda koku veren aromalar aldehit yapıda oluyor. Bunların bir kısmına karşı vücutta tepki oluşabiliyor. Yapılan çeşitli çalışmalar elektronik sigaraların dumanı ile klasik sigaraların dumanında, vücuttaki küçük hava yolları ve akciğerlere zararlı partiküllere aynı oranda rastlandığını gösteriyor. Elektronik sigaralar, klasik sigaralara oranla daha az da olsa potansiyel olarak kanserojen olduğu bilinen zehirli maddeler içeriyor.

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