Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulunun (VDK) dijital dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi verdi.

Yeni teknolojik sistemlerle Bakanlığı bünyesindeki dijital dönüşümü hızlandıracak ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edecek adımlar attıklarını ifade eden Şimşek, dijital dönüşüm çalışmalarının kayıt dışıyla mücadelede Bakanlığın elini kuvvetlendirdiğini belirtti.

Şimşek, vergide adalet, etkinlik ve verimlilik ilkeleri kapsamında mükelleflerin vergi sistemine gönüllü uyumunu gözeten düzenlemeler yapmayı sürdüreceklerini açıkladı.

CİDDİ DÖNÜŞÜM HEDEFİ

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