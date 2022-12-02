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e-YDS yarın, Arabuluculuk Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS) yapılacağını açıkladı. Pazar günü ise Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nın yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:03
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Elektronik Yabancı Dil Sınavı ne zaman yapılacak

e-YDS yarın, Arabuluculuk Sınavı pazar günü yapılacak
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ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2022 yılının Elektronik Yabancı Dil Sınavı yarın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İngilizce dilinde uygulanacak. 5 bin 81 adayın katılımıyla yapılacak sınavda toplam 352 personel görev alacak. e-YDS'de adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Saat 13.45'te başlayacak e-YDS için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ARABULUCULUK SINAVI 15 İLDE YAPILACAK

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ise 15 ilde, toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla yapılacak. Sınavda emniyet dahil 6 bin 106 görevli yer alacak, 107 bina ve 1871 salonda düzenlenecek sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

(Kaynak: AA)

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