Elena Lasconi 2018'deki protestolar hakkında konuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elena Lasconi 2018'deki protestolar hakkında konuştu

Romanya'nın güçlü partilerinden USR'ye liderlik eden eski gazeteci Elena Lasconi, 10 Ağustos 2018 tarihinde Piata Victoriei'de yaşanan olayların üstünden altı yıl geçmesine rağmen acımasız emirleri kimin verdiğinin hala ortaya çıkmadığını iddia etti.

2018'de patlak veren olaylar hakkında Facebook'ta bir mesaj yayınlayan Rumen siyasetçi şu ifadeleri kullandı:

"Altı yıl önce Piata Victoriei'de bir protestodaydım. Ben şanslıydım, etrafımdakiler gibi biber gazını sonuna kadar soluyanlar gibi değildim. Daha sonra PSD'nin Dragnea'nın eliyle Romanya Adaletine yaptığı saldırıyı durdurmak için sokaklara çıktım. Hatırlıyorsun değil mi? Bazıları uzaklardan, yurt dışından binlerce insan vardı ve hepimiz PSD'ye şunu anlatmaya çalışıyorduk: "Şimdiye kadar! Bu ülkede demokrasiyi ayaklar altına alamazsınız!" Ancak akşamın sonunda jandarmaya anormal emirler vererek ayaklarımıza bastılar."

USR Lideri ayrıca "Altı yıl geçti ve hala bu acımasız emirleri kimin verdiğini, kimin hatalı olduğunu, barışçıl ve medeni bir şekilde protesto eden vatandaşlara kimin saygısı olmadığını bulamadık" diyerek iktidara yüklendi.

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10 AĞUSTOS 2018'DE NE OLDU?

2023 yılında, aralarında dönemin Romanya Jandarma Komutanlarının da bulunduğu 16 jandarmayı hedef alan 10 Ağustos Dosyası askeri savcılar tarafından mahkemeye gönderildi.

Soruşturmacılar, "Jandarmaların zorla müdahalesinin gereklilik, kademelilik ve orantılılık ilkelerine, konuyla ilgili yasal düzenlemelerde yer alan ve AİHM içtihatlarına da yansıyan ilkelere aykırı olarak yapıldığını" ileri sürdüler.

Jandarmalar, yalnızca şiddete başvuran kişilere karşı onları izole etmek ve yasal önlemler almak amacıyla değil, aynı zamanda protestocuların büyük çoğunluğunu oluşturan barışçıl göstericilere karşı da harekete geçtiklerini iddia ediyorlar.

Resmi verilere göre olaylar sırasında jandarma, yaşanan olaylarda 63 adet akustik etkili el bombası, 489 adet tahriş edici göz yaşartıcı gaz etkili el bombası, 316 adet 38 mm kalibreli fişek kullandı.

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