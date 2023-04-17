Eleştiri bombardımanına tutulan Sinan Akçıl sessizliğini bozdu: Bundan gocunmuyorum

Editör: Bengü Zorlu

Aşkta aradığı mutluluğu bulup bir türlü dikiş tutturamayan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir YouTube programında, "İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim” sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüş, çok sayıda olumsuz eleştiri almıştı.

"İMAM NİKAHLARIMDAN GOCUNMUYORUM"

İmam nikahı itirafıyla sert eleştirilere maruz kalan Akçıl, daha fazla dayanamadı ve Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, “Bu dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın. Hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki Laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere tüm hayatım boyunca toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum" dedi.

“HERKESİN İNANCI KENDİNE AİTTİR, NOKTA”

Çok severek evlendiği Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanmasıyla ve yaşadığı çalkantılı ilişkilerle magazin gündeminde çok yer alan Sinan Akçıl, “Herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yasamayı tercih ettiği yol kendine aittir. Nokta” diyerek kendini savundu.