Eleştirilerin odağı Muslera'dan çarpıcı paylaşım!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eleştirilerin odağı Muslera'dan çarpıcı paylaşım!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın bu sezon en çok eleştirilen isimlerinin başında gelen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Muslera "Kendini kontrol etmek güçtür. Doğru düşünmek ustalık, sakinlik güçtür" ifadelerini kullandı. Muslera'nın İspanyolca bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlar arasında konuşulmaya başladı.

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MUHABİRİN SORUSUNA SİNİRLENDİ

Muslera son olarak Hollanda'da alınan 4-1'lik AZ Alkmaar maçının ardından TRT Spor muhabirinin "Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir" şeklindeki soruya "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" diyerek yayını yarıda bırakmıştı.

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