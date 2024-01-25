Yazar Mine Kırıkkanat'ın Elif Şafak için 'intihal' iddiasıyla açtığı davada Elif Şafak ve yayıncısı Doğan Kitap hakkında tazminat kararı verildi. Karar sonrası Elif Şafak gündem oldu. Peki, Elif Şafak kimdir? Elif Şafak kaç yaşında nereli?

ELİF ŞAFAK KİMDİR?

Elif Şafak, Türk yazarıdır ve çok sayıda roman, hikaye, deneme ve makale kaleme almıştır.

Elif Şafak 25 Ekim 1971 tarihinde Fransa'nın Strasbourg şehrinde doğdu. Annesi Türk, babası ise Şehir Üniversitesi'nde sosyoloji profesörlüğü yapmış olan Şehvezat Şafak, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur.

Elif Şafak, edebi kariyerine genç yaşlarda başlamış ve yazdığı eserlerle dünya çapında tanınmıştır. Eserlerinde genellikle kültürler arası teması, kadın hakları, toplumsal meseleler ve aşk gibi temaları işlemiştir. Yazarlık kariyerine Türkçe ve İngilizce olarak yazdığı eserleriyle çift dilli bir şekilde devam etmektedir.

Bazı önemli eserleri arasında "Araf", "Mahrem", "Aşk", "Şemspare", "Baba ve Piç", "İskender", "Aşkın Sırrı", "Ustam ve Ben" ve "10 Dakika 38 Saniye" gibi kitaplar bulunmaktadır. Elif Şafak'ın eserleri, evrensel temaları Türk toplumuna özgü detaylarla birleştirerek geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır.

Ayrıca, Elif Şafak, fikirleri ve yazılarıyla dünya genelinde çeşitli konferanslara katılmış ve birçok ödül kazanmış bir yazardır. Eserleri farklı dillere çevrilen Şafak, Türk edebiyatının uluslararası alandaki önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.