Elinde bıçakla polislerin üstüne koşan şahıs vuruldu. Emniyette alarm

Kaynak: Haber Merkezi
Elinde bıçakla polislerin üstüne koşan şahıs vuruldu. Emniyette alarm

Kocaeli'de emniyet müdürlüğünün otoparkına giren şahıs cebinden bıçak çıkararak polislere ait araçlara zarar vermeye başladı. Daha sonra şüpheli, elindeki bıçakla polislerin üzerine koşmaya başladı. Şahıs, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü otoparkında bulunan otomobillere bıçakla zarar veren ve taşkınlık çıkararak polislere doğru koşan kişi, bacağından vuruldu.

Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün açık otoparkında bir kişi, bazı otomobilleri bıçakla çizip lastiklerini patlatması sonrası nöbetçi polisler tarafından uyarıldı.

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BIÇAKLA POLİSLERİN ÜZERİNE KOŞTU

Şüpheli kişinin taşkınlık çıkararak, bıçakla polis ekiplerine doğru koşması sonrası ateş açıldı.

Bacağından vurulan 28 yaşındaki şüpheli M.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli, burada yapılan müdahaleden sonra Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çoğunluğu emniyet müdürlüğü personeline ait olduğu tespit edilen 10'a yakın otomobilde hasar tespiti için inceleme başlatıldı.

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